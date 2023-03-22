Başkan Çetin: "K belgeleri Odamızdan alınabilecek"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Ahmet Çetin, gerçekleştirilen girişimler sonrası K belgelerinin artık odaları tarafından da verileceğini ifade etti.

Çerkezköy TSO Mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Nazan Çoban başkanlığında gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in de katıldığı toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Şubat/2023 ayı gelir, gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan Ramazan pidesi azami fiyat talebi görüşüldü. Ramazan pidesinin 300 gramının 10 TL, 450 gramının 15 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

2022 faaliyet raporu sunuldu

Gündemin 4. maddesinde yer alan simit, açma, poğaça azami fiyat talebinin görüşülmesinin ardından 90 gram simit, açma, poğaça azami fiyatının 6 TL olmasına oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin 5. maddesinde yer alan 2022 yılı faaliyet raporunun sunumu gerçekleşti.

Görüş ve öneriler sunuldu

Bölgede muhtemel bir depremle ilgili afet yönetimi, acil durum yönetimi hususları hakkında 15 meslek komitesinden alınan görüşler paylaşıldı. Meslek komitelerinde gelen öneriler istikametinde özellikle zemin etüdü, teknik konulara dikkat, kaliteli malzeme seçimi, denetim süreçlerine uygunluk, denetim personellerinin görev tanımlarına uygun hareket etmesi gibi konuların üzerinde duruldu.

Dijital takograf ve araç muayene istasyonu için girişimler sürüyor

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Bu ayki faaliyetlerimiz içerisinde bölgemizde özellikle 5. meslek komitesini ilgilendiren K Belgesi, illerden alınıyordu. Yapılan girişimler sonucunda K Belgesi artık Odamızdan da verilmeye başlanacak. İkinci bir konu ise dijital takograf, bunun da Odamız tarafından verilmesi için girişimlerimiz sürüyor. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu için girişimlerimiz devam ediyor. Tedarikçi günleri için ise çalışmalarımızı daha da detaylandırmak adına bayram sonrasına aktaracağız" dedi.

ÇEF Eylül’de gerçekleşecek

Bölgenin ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğini taşıyan ve merakla beklenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Çetin, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha geniş katılımlı olması adına OSB’lerimizi de işin içerisine dahil edeceğiz. Bu konu ile ilgili de ilerleyen süreçte detayları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından meclis sona erdi.