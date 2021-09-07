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Başarılı personele ödül

Pandemi döneminde başarılı çalışmalar sergileyen Ergene Halk Eğitimi Merkezi personelleri Tekirdağ Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

TEKİRDAĞ 07.09.2021, 10:40
Başarılı personele ödül

Pandemi döneminde başarılı çalışmalar sergileyen Ergene Halk Eğitimi Merkezi personelleri Tekirdağ Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kurum Müdürü Özgür Esur, Müdür Yardımcıları Ayşenur Taşçı, Burak Düzen, öğretmeni Emine Üste ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Songül Konagar pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Personele başarı belgelerini veren Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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