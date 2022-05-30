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Balık ölümleri korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

TEKİRDAĞ 30.05.2022, 11:26
Balık ölümleri korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

Çimendere Mahallesi’nden geçen Çimendere deresinde yaşanan balık ölümleri, vatandaşları rahatsız ediyor. Derede öncede de aynı durumu yaşadıklarını, suyun kirlendiğini anlatan mahalle sakinleri, sorunun çözülmesini istedi.

Bazı fabrikaların atıklarının kirliliğe neden olduğunu öne süren Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, bu durumun geçen yıl da yaşandığını, derenin ağır bir koku yaydığını kaydetti. Yetkililerin sudan numune aldığını ifade eden Güngör, "Şu an için olumlu bir sonuca varılamadı. Yani balık ölümlerini geçtik; biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, etini, sütünü, peynirini yiyoruz. Hadi onu da geçtim. Şarköy’e, Gelibolu’ya, Çokal Barajı’na buradan su gidiyor" dedi.

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