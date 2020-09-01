Ayçiçeğinde dane kaybı kontrolü
TEKİRDAĞ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYÇİÇEĞİ HASADINDA DANE KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN BİÇERDÖVERLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ayçiçeği hasadında dane kaybının önlenmesi için biçerdöverlerde denetim gerçekleştirildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesini bağlı Generli Mahallesi’nde biçerdöver hasat kontrolü çalışmaları kapsamında Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdilek’e ait ayçiçeği ekili tarlada denetim yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan ve müdürlüklere bağlı kontrolörlerince hasat kontrolü gerçekleştirildi.
Tarla sahipleri ve biçerdöver operatörleriyle görüşen Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, hasatla ilgili teknik incelemelerin ardından, hasatta karşılaşılan sorunlar, beklentiler, yapılan biçerdöver kontrolleri hakkında bilgiler aldı. Öcal, ayçiçeği hasadının verimli geçmesi temennisiyle beraber dane kayıp oranının düşük olması ve kurallara uygun biçim yapılması gerekliliğini vurguladı.
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