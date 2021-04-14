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Av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı.

TEKİRDAĞ 14.04.2021, 16:50
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Av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı.

Kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda av köpeklerine kuduz aşısı yapılıyor. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu organizasyon çerçevesinde av köpeklerine kuduz aşısı uygulaması yapıldı.
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