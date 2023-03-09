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Astsubaydan insanlık dersi

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Astsubaydan insanlık dersi

Tekirdağ Çorlu’da bir astsubay, yolda bulduğu telefon ile banka kartını, duyarlılık örneği gösterip polis eşliğinde sahibine teslim etti.

TEKİRDAĞ 09.03.2023, 17:28
Astsubaydan insanlık dersi

Tekirdağ Çorlu’da bir astsubay, yolda bulduğu telefon ile banka kartını, duyarlılık örneği gösterip polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Bir astsubay duyarlılığıyla insanlık ölmemiş dedirtti. Muhittin Mahallesi’nde akşam saatlerinde evine giden bir astsubay, yol kenarında cep telefon ile banka kartına rastladı. Astsubay Ali Karakaya, durumu polise bildirdi. Telefon sahibinin gelmesi üzerine Karakaya, polis eşliğinde telefonu ve kartı sahibine teslim etti. Telefon sahibi, Astsubay Ali Karakaya’ya duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

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