Askeri bandodan konser

Tekirdağ’da 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı’na bağlı askeri bandonun konseri beğeni topladı.

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından askeri bando ile konser verildi. Sahil dolgu alanında düzenlenen günümüz eserlerinden ve marşlardan oluşan konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, konserin ardından bando ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konsere Vali Yıldırım’ın yanı sıra, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, 8. Mekanize Merkez Komutanı Ümit Bektaş ve vatandaşlar katıldı.