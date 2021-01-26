Aranan şüpheliler polis uygulamasına takıldı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde aranan şüpheliler polis uygulamasına takılınca yakalandı.

Polis ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mmahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 4 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca şahıslardan şasi numarası silinmiş bir motosiklete de sürücüsü ile birlikte alındı.