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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Apartmanı yakan şahıs tutuklandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde apartmanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEKİRDAĞ 29.03.2022, 12:18
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde apartmanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 gün önce ilçeye bağlı Altınova Mahallesinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek, çıkan yangın söndürülmüştü. Binayı yaktığı iddia edilen bir şahsın olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri, kısa sürede şahsın Ş.0. olduğunu tespit ettikten sonra şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.