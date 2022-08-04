Antrenörden üç dalda Türkiye şampiyonluğu

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, spora yaptığı yatırımların ve verdiği desteğin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Antrenörü Serdar Koç, Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda üç altın madalya kazanarak Süleymanpaşa’nın gururu oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tenis Antrenörü olarak hizmet veren Serdar Koç, Konya’da düzenlenen Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda; Uzun Atlama, Yüksek Atlama ve 110 m. Engelli Koşu’da altın madalyaya uzanma başarısı gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Öztekin ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’ makamında ziyaret eden Koç, üstün başarısının haklı gururu ve mutluluğunu Yüksel ile paylaştı.

Koç ve Öztekin’i makamında misafir eden Başkan Yüksel, şampiyon sporcuyu elde ettiği derecelerden ötürü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.