Aniden bastıran yağmura yakalandılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yağmuru aldırış etmedi.

Öğle saatlerinde ilçe merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, 15 dakika etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve dükkanların önlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ıslanmayı tercih ederek yoluna devam etti.

Kurak geçen ayların ardından yağış özellikle çiftlerin yüzünü güldürdü. Paket servise çıkarken yağmura yakalanan Yaman Ruç, “Bir anda yağmur bastırdı. Üzerim sırılsıklam oldu. Haberleri takip ettiğim kadarıyla bu kadarını beklemiyordum. Yağsın varsın, Allah versin” diye konuştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanarak bir işyerinin gölgeliğine sığınan esnaf, “Allah çiftçiye veriyor. Yağmur da yağacak, kar da yağacak, bize de verecek” dedi.