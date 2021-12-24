Anaokulu öğrencilerine çevre eğitimi

Tekirdağ’da anaokulu öğrencilerine sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları "Mutlu Dünya" konulu afişi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu’la takdim ettiler. Ziyarette miniklere çevre, geri dönüşüm ve sıfır atık konuları anlatıldı. Eğitim sayesinde öğrenciler çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiği konusunda bilinçlendirildi. Eğitimin sonunda yapılan etkinlikte öğrenciler hediyeler takdim edilerek müdürlükten uğurlandı.