banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Akaryakıt istasyonu yakınlarındaki lastik ateşi korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında çöp tutuşturulması sonrası alev alev yanan araç lastikleri itfaiye ve polisi harekete geçirdi.

TEKİRDAĞ 24.05.2021, 10:54
Akaryakıt istasyonu yakınlarındaki lastik ateşi korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında çöp tutuşturulması sonrası alev alev yanan araç lastikleri itfaiye ve polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 500 metre yakınındaki boş arsada çöp tutuşturuldu. Eski araç lastiklerinin de alev alev yanmasıyla yoğun siyah duman bulutu oluştu.

Duman bulutu ilçe merkezinden de vatandaşlar tarafından görüldü. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yanan ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yorumlar (0)
22°
açık