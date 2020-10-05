AK Partili Belediye Başkanı, CHP, MHP ve İYİ partili başkanları davet edip projelerini gezdirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanlarına belediye hizmetleri ve projeleri ile ilgili yerinde bilgilendirmelerde bulundu.

Sabah kahvaltısı ile başlayan programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin Süleymanpaşa İlçe Başkanlarına belediyenin proje, hizmet ve hedeflerine ilişkin bilgiler veren Başkan Yüksel, ilçe başkanları ile fikir alışverişinde bulundu.

Mecliste grubu olan parti başkanları katıldı

AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, CHP İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Darıcı’nın katılımı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında Kumbağ, Altınova, 100. Yıl ve Hürriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen proje ve hizmetlere ziyaretler gerçekleştirildi.

Kumbağ Mahallesi’nden başlayan ziyaretler, Barbaros ve Altınova Mahallelerinde gerçekleştirilen projelerle sürdü. Turistik mahallelerde gerçekleştirilen sahil düzenlemeleri ile ilgili ilçe başkanlarını bilgilendiren Yüksel, Süleymanpaşa’nın kıyı şeridini kısa süre içinde ilçeye yakışan bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Aşevi ve gençlik merkezine ziyaret

Daha sonra 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve sadece 2 ayda inşaatı bitirilerek hizmete başlayan Op. Dr. Âdem Dalgıç Aşevi ve Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulunan heyete bilgi veren Yüksel, 5000 kişilik günlük kapasiteye sahip aşevinden her gün 1000 ihtiyaç sahibinin evine 4 kap sıcak yemek servisi yaptıklarını belirtti.

Başkan Yüksel, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve tamamen yenilenerek gençlerin hizmetine sunulan Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri’ne yapılan ziyarette ilçe başkanlarına gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yüksel yeni sahil şeridi hakkında bilgi verdi

100. Yıl Mahallesi’ndeki yatırımların ardından yapımı süren ve kısa sürede tamamlanması planlanan Alkaya sahilindeki yürüyüş yolu projesini de gzen bulunan heyete projenin detaylarını aktaran Yüksel, bölgede yaşayan vatandaşların palmiye ağaçları altında deniz manzarası eşliğinde yürüyüş ve bisiklet turu yapabileceklerini ifade etti.

Son durak Rumeli İskelesi

İlçe Başkanları ile gerçekleştirdiği inceleme gezisini Rumeli İskelesi’nde sonlandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’nın yeni yaşam, eğlence ve dinlence merkezinde, ilçe başkanlarına iskelenin yenilenerek ilçeye kazandırılması sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Yüksel, programın sonunda Süleymanpaşa’nın vizyon projelerini yerinde görmek üzere zaman ayıran ilçe başkanlarına teşekkür etti.