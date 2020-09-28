AK Parti Kongresinde Sezai Çetin güven tazeledi
AK PARTİ SÜLEYMANPAŞA İLÇE BAŞKANLIĞI 3'ÜNCÜ OLAĞAN KONGRESİNE TEK LİSTE İLE GİREN MEVCUT BAŞKAN SEZAİ ÇETİN GÜVEN TAZELEDİ.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı 3’üncü Olağan Kongresine tek liste ile giren mevcut başkan Sezai Çetin güven tazeledi.
İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı 3’üncü Olağan Kongresine tek liste ile giren mevcut başkan Sezai Çetin, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. Yeniden AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı seçilen Çetin konuşmasında, programa katılan herkese teşekkür etti.
Sezai Çetin, kongrelerin yenilenme ve tazelenmenin anahtarı olduğunu ifade ederek, "Süleymanpaşa 3. Olağan Kongremiz ile enerji dolu taze bir yönetimle davamıza hizmet için yola çıktık" dedi.
Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.
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