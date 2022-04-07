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Ailelere önemli görevler düşüyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi.

TEKİRDAĞ 07.04.2022, 15:00
Ailelere önemli görevler düşüyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalıştay, Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayda ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı. Saray Kaymakamı Adem Ünal, Saray İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fehmi Çüren, Saray Belediye Başkanlığı, Saray İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kübra Duman Erşen, Saray Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Saray Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, imam ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladı. Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu.

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu Kaymakam Ünal, “Çözüm önerilerini ortaya koyarken kişisel fikirleri ön planda tutuyoruz. Katılımcımız var ve onların fikirleri bizim için çok önemli. Her grupta yaklaşık 10 kişi fikirleri derleyip bir şekilde çözüm önerisi bulmaya çalışıyor. Çalıştayımıza kurum yöneticileri, mahalle muhtarları, şoförler ve konuyla ilgisi olan herkesi dahil ettik. Çalıştayın sonucunda elde ettiğimiz çözüm önerilerini bir rapor halinde sentezleyip mevcut sorunumuzun çözümüne yönelik kullanacağız" dedi

Dr. Kübra Duman Erşen ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, davranışsal yani teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı hakkında bilgiler verdi.

"Ailelere önemli görevler düşüyor"

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Özdağ tarafından gerçekleştirilen sunumda, annelerin ve ailelerin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele de en önemli faktör olduğu belirtildi. Özdağ, “Bizler emniyet mensupları olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz, fakat annelere ve ailelere de önemli görevler düşmektedir. Anneler bu konuya karşı duyarlı olsunlar, iyi bir gözlemci olsunlar ki çok sevdikleri çocuklarında olumsuz bir durum sezinlediklerinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek önlem alınmasını sağlasınlar. Gençlerimizin geleceği için bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Devletimizin tüm birimleri ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Annelerin çocuklarına olan eşsiz sevgisi ile bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum. Etrafımızda uyuşturucu kullanan bireyler olduğunda bunları kolluk kuvvetlerimize bildirelim. Bu ihbar bizleri kötü anlamda muhbir yapmaz, ama hayat kurtarmamıza ve uyuşturucu ile mücadeleyi kolaylaştırmamıza yardımcı olur. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan her türlü madde ile mücadelemizi tüm kararlılığımızla devam ettireceğiz” dedi.

Uyuşturucu maddenin tanımları, bağımlılık döngüsü, zararları, tedavi yöntemleri ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği konuları, uyuşturucunun engellenmesine yönelik bir önceki yıl yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ve diğer konularda alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesinin ardından program sona erdi.

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