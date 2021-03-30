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Aile içi şiddetle mücadelede farkındalık toplantısı

Tekirdağ’da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma toplantısı düzenlendi.

TEKİRDAĞ 30.03.2021, 10:04
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Aile içi şiddetle mücadelede farkındalık toplantısı

Tekirdağ’da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Mustafa Terzioğlu ve Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı’nın yanı sıra muhtarlar katıldı.

Toplantıda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Mustafa Terzioğlu, toplantıya katılan muhtarları bilgilendirdi. Daha sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de bu toplantıların aile şiddetin önlenmesinde faydalı olacağını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin her türlü şiddete karşı koyacak gücü, kudreti ve donanımı mevcut olup, milletimizle bütünleşerek ve milletimizin desteği ile üstesinden gelemeyeceğimiz bir husus bulunmamaktadır" dedi.
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