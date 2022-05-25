Adım Adım İlk Yardım Projesi tamamlandı

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen Adım Adım İlk Yardım Projesi’nin kapanış ve belge takdim töreni Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 675 öğrenci velisine ilk yardım eğitimi verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende Adım Adım İlk Yardım Projesi Koordinatör öğretmeni Hediye Sarılı projenin uygulanma süreçlerini anlatan konuşmasını gerçekleştirdi.

Ardından Çorlu Kaymakamı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Adım Adım İlk Yardım Projesinin 1 Kasım 2021 ila 22 Nisan 2022 tarihleri arasındaki eğitimlerini gerçekleştiren İlk Yardım Eğitimcisi Elif Dere’ye belge ve plaket takdiminde bulundu.

Sonrasında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Vardı tarafından proje eğitimlerine katılan okulların müdürlerine ve velilerine belgeleri takdim edildi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Şube Müdürü Halil Vardı, okul ve kurum müdürleri ile veliler katıldı.

Proje çerçevesinde 9 okul öncesi ve 26 ilkokuldan toplamda 675 öğrenci velisi ilk yardım eğitimi aldı.