Açık Hava Sinema Günleri başladı

Süleymanpaşa Belediyesinin her yaz çocuklarla buluşturduğu Açık Hava Sinema Günleri, Barbaros Mahallesi ile başladı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma ve Cumartesi sürecek olan etkinlik, her hafta farklı mahallelere konuk olacak.

Korona virüsü salgınının gerek alınan tedbirler, gerek aşılamaların hızlanması ile günden güne etkisini yitirmeye devam ettiği süreçte, çocuklara açık havada keyifli etkinlikler sunmaya başlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri etkinliği ile yaz akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. 9 Temmuz Cuma gecesi Barbaros Mahallesi ile başlayan etkinlik, 10 Temmuz Cumartesi 100. Yıl Mahallesi ile sürdü.

Barbaros ve 100. Yıl’da sinema keyfi

Barbaros Mahallesi Fikret Yılmaz Parkı’nda Köstebekgiller isimli animasyon filminin gösterimi gerçekleştirilirken, filmi izlemeye gelen çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Ayrıca film gösterimi öncesi animatörler ve maskotlar çocuklarla dans edip fotoğraf çektirerek eğlenceyi katladı.

Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinin ikinci durağı ise 100. Yıl Mahallesi Türkan Saylan Parkı oldu. Her iki mahallede de çocuklar aileleri ve arkadaşları ile birlikte açık havada beyaz perdede film izleme zevkini yaşadılar.

Her hafta farklı mahalle

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam edecek olan etkinlik, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılacak. Etkinlik takvimine göre gelecek programların tarih ve yerleri şu şekilde:

“16 Temmuz Cuma Hürriyet Mahallesi Çocuk Kulübü, 17 Temmuz Cumartesi Ferhadanlı Mahallesi, 30 Temmuz Cuma Değirmenaltı Mahallesi Ticaret Borsası İlkokulu, 31 Temmuz Cumartesi Karacakılavuz Mahallesi, 13 Ağustos Cuma Çınarlı Mahallesi Murat Hüdavendigâr İlkokulu, 14 Ağustos Cumartesi Kumbağ Mahallesi Kumbağ Denizcilik Lisesi.”