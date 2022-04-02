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Aç kalan kurtlar ahırdaki 11 hayvanı telef etti
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
TEKİRDAĞ 02.04.2022, 17:56
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
Şalgamlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan İsmail Başlık’a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
Sabah ağıla giren Başlık, koyunların telef olduğunu görünce şaşkına döndü.
(SK-