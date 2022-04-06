3 bin kişi aynı sofrada iftar açtı

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Sofraları adıyla organize ettiği iftar programlarına devam ediyor. Kırsal mahalleler olan Karacakılavuz ve Banarlı’da vatandaşlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in katılımıyla gerçekleşen Gönül Sofrası iftar programları, her iki mahallede de mahalle sakinlerinin büyük ilgisi ile karşılaştı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi tarafından hazırlanan Gönül Sofralarında toplamda 3 binden fazla vatandaş oruç açarak Ramazan’ın beslediği kardeşlik duygularını paylaştı.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri yaşatılıyor

İftar saatine kısa süre kala 4 kap sıcak yemeğin eş zamanlı olarak masalara servis edildiği Gönül Sofralarında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel mahalle sakinleri ile birlikte oruç açarken, iftar dualarını Eski Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen yaptırdı. Dualarla açılan oruçların ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan eğlencesi çocuklar kadar yetişkinler tarafından da keyifle takip edildi. Geleneksel Türk Tiyatrosunun sevilen oyunları Aşuk ile Maşuk, Karagöz ve Hacivat gösterileri, iftar sonrası katılımcıları kahkahaya boğarken, çocuklar için Ramazan şerbeti, Osmanlı macunu, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramları da dikkat çekti. Ayrıca iftar öncesi ve sırasında ilahi grubunun konseri ile manevi atmosfer perçinlenmiş oldu.

Her akşam başka bir mahallede kurulan Gönül Sofraları, Ramazan ayı boyunca Süleymanpaşalılarla buluşmaya devam edecek.