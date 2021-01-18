24 saat aralıksız karla mücadele
Süleymanpaşa Belediyesi, hafta sonu Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde buzlanmaya karşı, kırsal mahallelerde ise yolların açık kalması için düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Belediyesi, hafta sonu Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde buzlanmaya karşı, kırsal mahallelerde ise yolların açık kalması için düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirildi.
Bölgede beklenen yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri alan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 adet kar küreme ve tuzlama aracı, yol açımı için 4 adet greyder, 5 adet kepçe, tuzlamada kullanılan 2 adet kamyonet ve 30 personelle 24 saat boyunca kar mesaisi gerçekleştirdi.
Kar yağışının başladığı andan itibaren merkez ve kırsal mahalleler ile yüksek kesimlerde, yollardaki buzlanmaya karşı teyakkuza geçen ekipler kar yağışı etkisini kaybedene kadar çalışmalara aralıksız devam etti.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadıGece boyunca özellikle kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına ağırlık verilirken, sabah saatlerinden itibaren düzenli olarak tuzlama araçları ile yollar buzlanma riskine karşı temizlendi. Yoğun kar yağışına rağmen Süleymanpaşa genelinde herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmezken, Sosyal Yardım İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinde de hiçbir aksama yaşanmadığı belirtildi.
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