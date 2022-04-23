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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ’da coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerin ardından sahil dolgu alanında amfi tiyatro sahnesinde etkinlikler düzenlendi.

TEKİRDAĞ 23.04.2022, 13:57
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ’da coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerin ardından sahil dolgu alanında amfi tiyatro sahnesinde etkinlikler düzenlendi.

TBMM’nin 102. Kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ’da bir dizi etkinlikler ile kutlandı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gerçekleşen etkinlikler, Tarihi Tekirdağ Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un günün anlam ve önemine dair yayınladığı mesajı okundu. Şentop’un mesajında ; “Meclisimizin kuruluş düsturu olan ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak milletin emanetine sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102’nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Şentop’un mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumların çelenkleri sunuldu. Tarihi Valilik önünde gerçekleştirilen törenin ardından sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda okulların hazırladıkları gösteriler sunuldu.

Gazi Meclis’in kuruluşu canlandırıldı

Amfi Tiyatroda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu Süleymanpaşa 50’nci Yıl Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri ile canlandırıldı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, etkinlik alanı sergilenen halk oyunları ile renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda Mersin, Aydın ve Tekirdağ yöresine ait halk oyunları sahnelenirken; kardeş ülkeler Kosova ve Montenegro (Karadağ) yöresine ait halk oyunları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Ersan Ulusan; ‘’ Milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen milli irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutluyor, bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.23 Nisan 1920 tarihi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözünü şiar edinen ecdadımızın milli birlik ve beraberlikten ödün vermeden vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına milli iradeyi hâkim kılmış TBMM meydana getirdiği ve yeni bir devletin temelinin atıldığı tarihtir‘’ dedi.

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