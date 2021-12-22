2 Büyük tatbikat geçiren AFAD Tekirdağ’da personel toplantısı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün aylık personel toplantısında AB-MODEX-TR Tekirdağ tatbikatı, Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı değerlendirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü personeli ile aylık olarak gerçekleştirilen “Aylık Personel Toplantısı”yapıldı. Toplantıda, 2021 Afet eğitim yılı, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), gönüllülük çalışmaları, AB-MODEX-TR Tekirdağ tatbikatı, Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı, Akreditasyon çalışmaları, Yerel Destek Ekibi kurulması gibi konuların yanı sıra, kurum genel çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan AFAD İl Müdürü Recep Erol, “2021 Yılı Afet ve Acil Durum çalışmaları bakımından yoğun bir yıl oldu. Birlikte mücadele ettik. Bir ay içerisinde birlikte başarılı bir ulusal, bir de uluslararası iki tatbikat gerçekleştirdik” dedi.

Toplantı da şube müdürleri ve kurum personeli sırası ile söz alarak kurum ile ilgili faaliyetleri anlattılar. Toplantı, İRAP ile ilgili verilen “Hizmetiçi Eğitim Programı” ile sona erdi.