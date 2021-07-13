banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

100. Yıl Mahallesi bozuk yollardan kurtuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan, altyapı çalışmaları sebebiyle defalarca kazılıp kullanılamaz hale gelen sokaklar ve caddeler asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

TEKİRDAĞ 13.07.2021, 16:08
100. Yıl Mahallesi bozuk yollardan kurtuluyor
banner502

Süleymanpaşa Belediyesi asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan, altyapı çalışmaları sebebiyle defalarca kazılıp kullanılamaz hale gelen sokaklar ve caddeler asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaları yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "100. Yıl Mahallemizde yıllardır süregelen altyapı çalışmaları dolayısıyla, kullanılamayacak kadar kötü durumda olan sokaklarımızı sil baştan ve hızla yeniliyoruz. Şehrimize yakışan bir çehre kazandırmayı hedeflediğimiz güzergâhlarımızı, vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner501