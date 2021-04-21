banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

Tekirdağ Malkara’da bir kişinin bir hafta önce aldığı motosiklet, evinin önünden 5 dakika içinde çalındı.

TEKİRDAĞ 21.04.2021, 18:35
1
1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

Tekirdağ Malkara’da bir kişinin bir hafta önce aldığı motosiklet, evinin önünden 5 dakika içinde çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K’ye ait 1 hafta önce 5 bin liraya satın alınan motosiklet, Camiatik Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, park edildikten yaklaşık 5 dakika sonra kaşla göz arasında evin önünden çalındı.

"Eve girdim 5 dakika sonra yerinden yok oldu"

Olayla ilgili konuşan Y.K’nin oğlu E.K, “İşten çıktım eve girdim. Motosiklet, evin önünde park halindeydi. 5 dakika sonra annem çöpleri dökmeye çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görmüş. Duyunca şoke oldum. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. 1 hafta önce 5 bin liraya almıştık. Alnımızın teriyle çalışıp da aldığımız motorun çalınması beni çok üzdü. Çalan şahıs, eğer pişman olup da motoru geri getirirse şikayetçi olmayacağız” dedi.

Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur