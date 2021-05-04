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Tekirdağ'da ‘Sarı bahar

Güncel 04.05.2021, 13:54
Tekirdağ'da ‘Sarı bahar
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Yağ bitkisi olarak kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla Tekirdağ ve çevresinde güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Tekirdağ'daki sarı ile yeşilin savaşı drone ile havadan görüntülendi.