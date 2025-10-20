Genel Kurul, Lübnan’daki Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini de ele alacak. Ardından, Sayıştay Başkanlığı için Genel Kurul tarafından 10 aday arasından 5 üye seçilecek.

Vakıflar ve Turizm Düzenlemeleri

Genel Kurul’da ayrıca, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlanacak. Teklif kapsamında:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl aidat alınmayacak, önceki dönem aidat borçları silinmiş sayılacak.

İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesislerinde kalanların kimlik bilgileri ile giriş-çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım ve satışına her ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale’de deniz savaşlarındaki batıklar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak ve alan Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Bütçe Maratonu Başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonu, 21 Ekim Salı günü Vergi Kanunları ve bazı Kanunlarda değişiklik içeren 631 sayılı KHK tasarısını görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Kesin Hesap Kanunu tekliflerini Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunacak.

Komisyonlar Gündeminde Önemli Raporlar

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu , Devlet İstihbarat Hizmetleri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin 2024 yılı raporunu ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu , Sincan Ceza İnfaz Kurumları raporunu inceleyerek ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirleyecek.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından seçilecek HSK üyesi adaylarını belirleyecek.

Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek.