Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon, 2026 yılı bütçe sürecine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumuyla başladı.

Komisyon Başkanı Muş, 2026 yılı bütçe sürecinin bir aydan uzun süreceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunun ardından, 30 Ekim Perşembe günü bütçe teklifinin geneli ile Sayıştay raporları görüşülecek. Ardından kamu idarelerinin sırasıyla bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarını ele alacağız. Görüşmeleri 28 Kasım Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

Muş, merkezi yönetim kapsamında TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra 17 bakanlık ve toplam 228 kamu idaresinin bütçesinin değerlendirileceğini belirterek, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Muhalefetten Eleştiriler ve Yayın Talebi

Komisyonda usul tartışması da yaşandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2026 yılı bütçesini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, görüşmelerin canlı yayımlanması talebinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise bütçe dokümanlarının geç ulaştırıldığını ve mevcut belgelerin yetersiz olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz Sunumuna Başladı

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.