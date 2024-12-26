Kahve Çeşitleri Sadece Milletvekillerine Sunuluyor

İktidar ve muhalefet kulislerinde yer alan çay ocaklarına kurulan özel makinelerle hazırlanan kahve çeşitleri, yalnızca milletvekillerine özel olarak sunuluyor. Bu kapsamda, fiyatlar milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor.

Meclis Menüsüne Modern Dokunuş

TBMM çay ocaklarının geleneksel menüsü, çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ve kış aylarında salep gibi seçeneklerle sınırlıyken, milletvekillerinin talepleri doğrultusunda filtre kahve ve diğer modern kahve çeşitleri eklendi.

Kulislerde Yenilikçi Tatlar

Meclisteki bu yenilik, milletvekillerinin çalışma ortamına modern bir dokunuş katarken, filtre kahve ve türevlerinin Türk kahvesiyle birlikte meclis menüsüne yerleşmesi dikkat çekti.

Vekillerden Gelen Talep Sonrası Değişim

TBMM, milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüyü genişletme kararı aldı. Bu adım, Meclis kulislerinde daha fazla seçenek arayan vekillerin memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.