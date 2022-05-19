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Tatvan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Güncel 19.05.2022, 12:59
Tatvan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.