Yerli çiftçiyi Afrin firik buğdayı endişesi sardı

Suriye'nin Afrin bölgesinden üretilen firik buğday, kaçak olarak yurda sokulup yerli üreticinin maliyetinin yaklaşık yarı fiyatına iç piyasaya sunuluyor. Bugünlerde firik hasadına başlayan Hataylı üretici, sorunun zeytinyağında olduğu gibi büyümeden çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Afrin'den gelen tarım ürünleri, özellikle Hataylı Türk çiftçisinin kâbusu oldu. Bölgeden Dahili İşleme Rejimi kapsamında gelen ve yurt dışına gönderilmesi gereken, fakat iç piyasaya verilen zeytinyağının yarattığı sorun henüz ortadan kalkmadan şimdi de firik buğdayı sorunu baş gösterdi.

DÜNYA'ya konuyla ilgili açıklama yapan Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, çiftçinin ve tüccarın Afrin'den gelen firik buğdayı nedeniyle ciddi endişeler yaşadığını söyledi. Afrin'den mart ayında 80 ton firik buğdayının getirildiğini ve paketlenmiş, işlenmiş olarak kilosu 7 TL'den piyasaya verildiğini aktaran Okay, "Görüştüğüm arkadaşlardan birisi bunun 20 tonunu almış, kalan 60 tonu da İstanbul'a gönderilmiş. Bu geçen senenin friği. Çünkü erkenci ürün alan Hatay’da firik sezonu henüz yeni açıldı. Yaklaşık bir ay sonra Afrin'de başlar. Şimdi bu yurda sokulan ve iç piyasaya sunulan 80 ton ile bir kapı açılmış oldu. Bu da gösteriyor ki Afrin’den bu bölgeye firik geçişi olacak" dedi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay

"Bizde toptan fiyatı 11 TL, paketlenmiş Afrin firiği 7 TL"

Afrin'den gelen firik buğdayı nedeniyle piyasada büyük bir belirsizlik yaşandığının altını çizen Başkan Okay, hem üreticinin hem de tüccarın zor durumda olduğunu söyledi. Afrin firik buğdayının neredeyse yarı fiyatına piyasaya verildiğini dile getiren Okay, şöyle devam etti: "Temizlenmiş, işlenmiş ve paketlenmiş olarak Türkiye'ye giren firiğin fiyatı 7 lira. Bizim geçen sene üreticimizin toptan vermiş olduğu fiyat ise 8-9 lira seviyesindeydi. Bu sene tüccarımız çiftçi ile yaptığı sözleşmelerde fiyatı 11 TL olarak belirledi. Bir de bunun temizleme, işleme ve paketleme maliyeti var. Fakat yarı fiyatına içeri ürün girerse tüccar da üreticiden bu fiyatlara mal almaz. Üreticimiz de tüccarımız da ne yapacağını bilmez durumda."

Diğer taraftan Afrin'den giren firik buğdayının tedariki konusunda da belirsizlikler olduğunu dile getiren Okay, "Bu gelen ürünlerin nasıl bu fiyatlara tedarik edildiği konusu belli değil. İşleyişin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tüccarın, çiftçinin elinde kalan ürün mü, gasp mı edildi, çalındı mı bilen yok. Oradaki problemin dışında bizim için asıl sorun, bu ürün Türkiye’ye nasıl giriyor? Afrin’den gelen firik bu şekilde devam ederse, önü alınmazsa hem tüccar hem de çiftçi altından kalkamayacağı bir zarar ile karşı karşıya kalır. Yerli üreticinin korunması için bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dunya.com/Selçuk ALTUN