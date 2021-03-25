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Yarın İtibariyle Mazot ve Gübre desteği ödemeleri başlıyor

Yarın İtibariyle Mazot ve Gübre desteği ödemeleri başlıyor.

TARIM 25.03.2021, 11:16
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Yarın İtibariyle Mazot ve Gübre desteği ödemeleri başlıyor

Bakan Pakdemirli, 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 tl ödeme yapılacağını belirtti. TC Kimlik Numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart'tan itibaren, TC Kimlik Numarası'nın son hanesi 4 olanlar 2 Nisan'dan itibaren, TC Kimlik Numarası'nın son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan'dan itibaren ödemeleri alabilecek."

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