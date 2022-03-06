TÜRSAB’ın büyükelçilikler ziyareti kriz yarattı. Ukrayna Büyükelçisi’nden tuhaf açıklama

Türkiye’de ve başka ülkelerde kalan Rus turistlerin durumunu görüşmek üzere Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’un daveti üzerine Ankara’ya giden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, önce Erkhov ile, arkasından Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.

Bunun üzerine Ukrayna Büyükelçisi, TÜRSAB’ın Rus büyükelçisi ile görüştüğü gerekçesiyle sert bir açıklama yaparak, “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise Rusya BE ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentalarını @tursaborgtr ile çalışmamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rusya’yı neden ziyaret ettiniz” sorusu saçma

Konuyla ilgili olarak Odatv’den Caner Taşpınar’a açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yanlış yazmış, önce Rus Büyükelçi ile, sonra kendisiyle görüştük. Ben, Rus Büyükelçimizin daveti üzerine, Dışişleri Bakanlığımızın bilgisi dahilinde, Rusya Büyükelçiliği’nin davetini kabul ettim, gittim. Orada, Türkiye’ye olan turizm hareketinin sorunlarını konuşmak üzere davet edilmiştim. Ondan sonra da Ukrayna Büyükelçiliği’nden kendim randevu alarak, acaba insani yardım olarak neler yapabiliriz diye konuşmaya gittim. Bunu arkasında bir şey yok. Duygusal davranıyorlar ama bizim kötü bir niyetimiz yok” diye konuştu.

"Ülkemiz taraf değil biz taraf mı olacağız”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Büyükelçi Vasyl Bodnar’ın hedef gösteren ifadeleriyle ilgili ise şunları söyledi:

“Ben onu ülkelerinde yaşanan travmatik olaylara yoruyorum. Duygusal davranıyorlar. Kadın ve çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, onları nasıl Türkiye’ye getirebiliriz, onlara nasıl burada bir moral tatili yaptırabiliriz, bunları konuşmak için gittik.

Bizim kurumsal olarak Rusya Büyükelçiliği’nin davetini geri çevirmek gibi bir durumumuz olamaz. Dolayısıyla orada da vatandaşlarımız var, orada da iş yapan arkadaşlarımız var. Türkiye turizmi açısından çok önemli… Biz bu şekilde davranmak zorundayız, biz taraf olamayız ki… Ülkemizin taraf olmadığı bir yerde, kurumumuz nasıl taraf olur ki…

Duygusal davranıyorlar, biraz anlayışlı davranmak lazım, haklılar, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, insanlar ölüyor, bu açıdan duygusal davranıyorlar, ben de bu açıdan çok tepki vermek istemiyorum.

‘Siz niye Rusya’yı ziyaret ettiniz’ çok saçma bir yaklaşım. Biz davet üzerine gittik ve kurumumuzun sorumlulukları çerçevesinde mecburen gittik. 12 bin üyenin sorumluluğu üzerimizde. Biz duygusal davranamayız.”

TÜRSAB’ın açıklaması

Büyükelçinin suçlayıcı tuhaf mesajına bir açıklama ile yanıt veren TÜRSAB, Türkiye’nin her iki halkı da dost olarak gördüğünü, dili barış olan turizmcilerin her zaman sivil halkın zarar görmemesi için hareket ettiğini kaydetti.

TÜRSAB açıklamasında şöyle dendi:

Rus Büyükelçisi Aleksei Erkhov’un Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya ile görüşme talebi üzerine mevcut durumda turizm ile ilgili yaşanılan sorunlar ve Rus turistlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu görüşmede Başkanımız tarafından yaşanan acıların son bulması ve sorunların barış zemini çerçevesinde çözülmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.

Bu görüşmenin hemen akabinde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ziyaret edilerek TÜRSAB olarak Ukrayna halkı için insani yardım konusunda her zaman hazır olduğumuz, askeri operasyonların bir an evvel son bulması ve Ukrayna halkının birlik ve beraberliğinin devamı dileğimiz iletilmiştir.

Türk Devleti olarak sergilediğimiz duruş çerçevesinde, dili barış olan turizmciler olarak her zaman sivil halkın zarar görmemesi için hareket edilmiştir.

Rus halkı ile süregelen dostluk ilişkilerimizde olduğu gibi Ukrayna ve Ukrayna halkı ile olan dostluğumuz da asla değişmeyecektir.

TÜRSAB olarak, her zaman barıştan yana turizmciler olarak; bölgede askeri operasyonların en kısa zamanda bitmesini, bölgede barışın hakim olduğu günlere hızla gelinmesini arzu ediyoruz.