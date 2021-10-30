TürkTraktör Adana Tarım Fuarı'nda Modern Tarıma Yönelik Yeni Ürünleriyle Gövde Gösterisi Yapacak

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Adana Tarım Fuarı'nda yeniden Çukurova çiftçisiyle buluşacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, “Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra tarımın kalbinin attığı bölgelerden biri olan Çukurova’da çiftçimizle hasret gidereceğimiz için çok mutluyuz. Pandemi sürecinde önemi ve değeri daha fazla anlaşılan tarım sektörümüzün gelişimi ve çiftçimizin kazancının yükseltilmesi için üzerimize düşen sorumlulukla çalışmaya devam ediyoruz. Bu süre zarfında ürettiğimiz yeni ve TMR geçişine hazır traktör modellerimizin yanı sıra tarım ekipmanlarımızı ve hassas tarım teknolojilerimizi Adana’da çiftçilerimizin beğenisine sunacağız.” dedi.

New Holland ve CASE IH’in En Yeni ve En Güncel Modelleri Fuarda

TürkTraktör Türkiye'nin en çok tercih edilen traktörü New Holland’ın tüm ürün gamına ek olarak yıllardır Türkiye'nin tarım sektöründe ana ürünü haline gelen TDD serisinin yenilenen dış tasarımı ile Faz 4 emisyon seviyesinde motoruyla yerine geçecek olan TD5 serisini tanıtacak. TürkTraktör'ün premium traktör markası Case IH ise yeni kaporta tasarımı ve Faz 4 emisyon seviyesine sahip motoruyla Farmall X Serisi'ni ziyaretçileriyle buluşturacak.

New Holland ve Case IH Tarım Makineleri de Fuarda

Daha yüksek balya ağırlığı ve balyalama kapasitesi sunan HD Büyük Balya ve TürkTraktör mühendisleri tarafından tasarlanan Kayar Şasili Pnömatik Hassas Ekim Makineleri de Türk çiftçisiyle Adana Tarım Fuarı'nda buluşacak.

En Yeni Sürümüyle Tarlam Cepte Uygulaması

Türk çiftçisinin akıllı tarım teknolojileri kullanım oranını artırmak hedefiyle 2019 yılında erişime sunulan Tarlam Cepte uygulaması 25 binden fazla kullanıcısıyla kendi kategorisinde en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Anlık meteorolojik takip, tarla bitki sağlığı analizi, bitki yetiştiriciliği önerileri, güncel gübre, ilaç ve hal fiyatlarının yanı sıra ziraat uzman desteği gibi özellikleriyle fark yaratan uygulamanın en yeni sürümü de fuarda ziyaretçilere tanıtılacak.