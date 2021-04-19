Toplam balığın yüzde 68'i: 7 yılda 26 milyon kilo hamsi!

Trabzon Toptancı Balık Hali'ne son 7 yılda gelen balık miktarında inişli çıkışlı yıllar yaşanırken en fazla hamsi, 5 milyon 165 bin 775 kilogram ile 1 Eylül 2015-15 Nisan 2016 arasındaki av sezonunda yaşandı.

Son 7 yılda balık haline, 26 milyon 226 bin 630 kilogram hamsi, 7 milyon 241 bin 265 bin kilogram istavrit, 4 milyon 675 bin 512 kilogram palamut geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL PATLAMA OLACAK

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, son yedi yılda Trabzon Toptancı Balık Hali'ne gelen balık miktarının az olduğunu belirterek özellikle insan yiyeceği olarak tüketilen hamsinin fabrikalara verilmesine üzüldüklerini söyledi:

– Bu miktar çok az. İnanılmaz az. Tabi ki fabrikalara da fazlası gidecek ancak tutulan balığın miktarı çok az olduğu göz önünde. İnsan gıdası olarak tüketilmesinden yanayız. Geçen yıl Karadeniz'de 400 bin ton civarında rezerv denildi. Avlanan balık miktarı insan yiyeceği olarak 26 bin ton. Bu sene fabrikalar da iş yapamadı. Çok ince hamsi olduğu için önümüzdeki yıl hamside patlama olacak diye düşünüyorum. (İHA)