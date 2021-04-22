Tarladan Sofra'ya… Online ve doğrudan satış yapan manav dükkanına sahip olmak mümkün!

Yeni dönem müşteri memnuniyeti ön plana çıktı, eve servis hizmeti önem kazandı.

VitaminYe, Hibrit Franchise iş modeli ile, online ve git al modelinin birleştirildiği yeni döneme uygun manav franchise satış noktalarını hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Böylece, her dönem geçerli, teknoloji ile birleştirilmiş, müşteri odaklı, Türkiye’de daha önce gerçekleşmemiş iş modeli ile franchise vermeye başlamıştır. Girişimcilere Hibrit Franchise modeli ile online ve doğrudan satış yapan manav dükkanlarına sahip olma fırsatı sunmaktadır.

Manav satış noktalarını, VitaminYe e-ticaret platformu ile desteklerken, VitaminYe manavları hem semtlerinde yaptıkları doğrudan satışlar hem de merkezden kendi bölgesine yönlenen e ticaret satışları ile cirolarının artmasına destek olmaktadır. İki model üzerine kurulan VitaminYe PLUS ve VitaminYe PREMIUM olmak üzere yatırımcılarının tercihlerine göre küçük ve büyük konseptte iki model ile franchise verecektir.

Gece yarısı Hal'de beklemenize gerek yok! … VitaminYe merkezi en kaliteli ürünleri, en iyi fiyata manavları için seçip alıyor üstelik kapısına kadar götürüyor…

VitaminYe kurucusu Nergis Kılıç konseptin ihtiyaçtan doğduğunu dile getirirken; 'VitaminYe manav dükkânı, sürekliliğin ve sirkülasyonun fazla olduğu ve işlek caddelerin seçildiği A Plus hedef kitlesine sahip olması büyük bir önem taşımaktadır. Daha çok gelir grubunun yüksek olduğu bölgelerde kurulacak olan manav dükkanlarında ürünlerin kalitesi, tazeliği ve çeşitliliği ön planda olmak durumundadır. VitaminYe manavı, merkeze bağlı bir sistemle yönetilirken, ürünlerini el değmemiş ortamlarda hazırlar ve lojistiğini gerçekleştirir.

Dolayısıyla, tüketiciler taze sebze meyvelere, sağlıklı ve doğal ürünlere manavlardan ulaşmış olmaktadır. Aynı zamanda yatırımcıları ve personellerine, sebze meyve teşhiri, satışı, stok takibi gibi ürünlerinin saklama koşulları ve paketleme konusu gibi tüm detaylar hakkında eğitim vermekteyiz '

Gerçekleştirmiş olduğu yeni bir girişimle farklılaşma ve gelişme yoluna giden VitaminYe, online ve doğrudan alışveriş yapabilmenin olanağını sağlarken, girişimcilere farklı ve karlı bir yatırım modeli sunmaktadır