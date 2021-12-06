TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel: 2 milyon hektar tarım arazisi atıl durumda





ANKARA - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, toprakların korunması için yapılan çalışmaların önce ülke sonra üreticiler açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlanabilir. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına tarımsal üretimle de katkı verebiliriz" dedi.







EKONOMİYE 13 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLAR

Başkan Hakan Yüksel, 2020'de yaklaşık 1,5 milyon hektarda toprak muhafaza çalışması gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Toprakların korunması için yapılan çalışmalar önce ülkemiz sonra üreticilerimiz açısından son derece önemli. Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Artan nüfus ve ihtiyaçların karşılanması için bir karış toprağın bile önemi büyük. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlayacağı gibi ihracatımızı da artırarak ülkemize döviz kazandırabilir" dedi.

Bölünen tarım arazilerinin ülke ekonomisine faydası olmadığının altını çizen Yüksel, toprak analizlerinin da doğru yapılması gerektiğine işaret ederek, "Toprak analizi, alınacak verimi artırır. Yanlış ve fazla gübre kullanılmasını engeller. Bu sayede toprağın ömrü daha uzun olur. Toprak kalitesinin artması ürünü de daha kaliteli hale getirir. Toprağın doğru kullanılmasıyla milli üretimimiz de yükselir" değerlendirmesinde bulundu.





TAŞINAN TOPRAK MİKTARININ AZALMASI MERA ALANLARINI ARTIRACAK

Erozyonla taşınan toprak miktarının Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla 2023'te 130 milyona indirilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Başkan Yüksel, toprak kayıplarının engellemesinin mera alanlarının artmasını sağladığını ifade etti. Yüksel, erozyonla mücadelede, ağaçlandırma ve mera ıslahı çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.





EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞININ EN ÖNEMLİ CEPHELERİNDEN BİRİ DE TARIM

Tarımın, ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten TARIMKON Başkanı Yüksel, şunları kaydetti: "Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden biri de tarım. Tarımın olmazsa olmazı da toprak. Teknolojiyi ve bilimi de kullanarak topraklarımıza sahip çıkabilir, böylece tarımsal üretimimizi arttırabiliriz. Tarımsal üretimi artan, kendi kendine yeten bir ülke olarak tarımsal ihracatımızı da artırarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına da tarımsal üretimle de katkı verebiliriz. Tarım sektöründe ihracat artarak devam ediyor. Açıklanan verilere göre, Sektörde geçen ay yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Tarım ihracatı geçen ay yapılan ihracatın içinde yüzde 14,2'lik paya sahip oldu."