banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel: 2 milyon hektar tarım arazisi atıl durumda

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüketilen gıdanın yüzde 90'dan fazlasının topraktan üretildiğini söyledi. Türkiye'nin bitkisel üretim noktasında önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yüksel, bitkisel üretimin artmaya devam etmesi için toprağın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

TARIM 06.12.2021, 15:11
TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel: 2 milyon hektar tarım arazisi atıl durumda



ANKARA - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, toprakların korunması için yapılan çalışmaların önce ülke sonra üreticiler açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlanabilir. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına tarımsal üretimle de katkı verebiliriz" dedi.



EKONOMİYE 13 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLAR
Başkan Hakan Yüksel, 2020'de yaklaşık 1,5 milyon hektarda toprak muhafaza çalışması gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Toprakların korunması için yapılan çalışmalar önce ülkemiz sonra üreticilerimiz açısından son derece önemli. Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Artan nüfus ve ihtiyaçların karşılanması için bir karış toprağın bile önemi büyük. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlayacağı gibi ihracatımızı da artırarak ülkemize döviz kazandırabilir" dedi.
Bölünen tarım arazilerinin ülke ekonomisine faydası olmadığının altını çizen Yüksel, toprak analizlerinin da doğru yapılması gerektiğine işaret ederek, "Toprak analizi, alınacak verimi artırır. Yanlış ve fazla gübre kullanılmasını engeller. Bu sayede toprağın ömrü daha uzun olur. Toprak kalitesinin artması ürünü de daha kaliteli hale getirir. Toprağın doğru kullanılmasıyla milli üretimimiz de yükselir" değerlendirmesinde bulundu.



TAŞINAN TOPRAK MİKTARININ AZALMASI MERA ALANLARINI ARTIRACAK
Erozyonla taşınan toprak miktarının Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla 2023'te 130 milyona indirilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Başkan Yüksel, toprak kayıplarının engellemesinin mera alanlarının artmasını sağladığını ifade etti. Yüksel, erozyonla mücadelede, ağaçlandırma ve mera ıslahı çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.



EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞININ EN ÖNEMLİ CEPHELERİNDEN BİRİ DE TARIM
Tarımın, ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten TARIMKON Başkanı Yüksel, şunları kaydetti: "Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden biri de tarım. Tarımın olmazsa olmazı da toprak. Teknolojiyi ve bilimi de kullanarak topraklarımıza sahip çıkabilir, böylece tarımsal üretimimizi arttırabiliriz. Tarımsal üretimi artan, kendi kendine yeten bir ülke olarak tarımsal ihracatımızı da artırarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına da tarımsal üretimle de katkı verebiliriz. Tarım sektöründe ihracat artarak devam ediyor. Açıklanan verilere göre, Sektörde geçen ay yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Tarım ihracatı geçen ay yapılan ihracatın içinde yüzde 14,2'lik paya sahip oldu."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8