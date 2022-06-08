Tarımda yeni gözde: Aronya!

Süper meyve aronya

Sağlığa etkileri nedeniyle ‘süper meyve’ olarak adlandırılan şifalı ‘aronya’ bitkisi hakkında bilgi veren Dr. Aronia Kurucusu Aylin Kalafatoğlu “Görünüşüyle orman meyvelerine benzeyen aronya, bağışıklığı artırıyor, enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor. Kansere karşı önleyici etkisiyle biliniyor. C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan meyvenin ana vatanı ise Kuzey Amerika. Ayrıca bu bitki, Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmış. Sağlığa olumlu etkileri nedeniyle de süper meyve olarak biliniyor” dedi.

Tarım sektöründe yatırım yapmak isteyenler arttı

Aronyanın dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gördüğünü aktaran Kalafatoğlu “Bununla paralel olarak meyve yetiştiriciliği yapmak isteyenler de var. Özellikle son dönemde tarım sektöründe yatırım yapmak isteyenlerin sayısı arttı. Ancak nereden, nasıl başlayacakları konusunda tedirginlik yaşayabiliyorlar. Hangi ürünü yetiştirsem sorusu ise en önemli soru işareti. Bu noktada aronya yetiştiriciliği son dönemin favorisi. Biz de aronya yetiştiriciliği yapmak isteyenlere A’dan Z’ye her konuda danışmanlık sağlıyoruz. Anahtar teslim şekilde proje veriyoruz. İyi bir aronya yetiştiricisi olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Her konuda destek

Anahtar teslim meyve bahçesinin detaylarını da paylaşan Kalafatoğlu “İşe toprak analiziyle başlıyoruz. Toprak analizi uygun olan kişilere daha sonrasında bir fizibilite raporu hazırlıyoruz. Bu rapor içerisinde yatırımcı tüm detayları görebiliyor. Bu detaylar içerisinde tamamen toprak hazırlığıyla başlayan ve devam eden süreçteki fidanların temini, organize edilmesi, tamamen ithalat ve gümrük işlemlerinin tarafımızdan gerçekleştirilmesi bahçe hazırlığı, damla sulaması, dikimi ve uygulanacak bilgilerin yatırımcıya verilmesi ve bunların takip edilmesi tarafımızdan gerçekleşiyor. Daha sonra toprakla buluşan fidanlar Avrupa Birliği Fidan Pasaportu’na ve Uluslararası Organik Sertifika’ya sahip fidanlar Türkiye’deki hayatına başlamış oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Alım garantisi de sunuluyor

Yatırımcılara alım garantisi sunduklarını da aktaran Kalafatoğlu, “Bu nedenle ihracata yönelik takip edilecek süreç içerisinde ilk bir yıl çok önemli. Burada eğitim ve kontrol hizmetleri ve bakım kılavuzu, uygulama esasları yatırımcıya aktarılarak yetiştiricinin doğru uygulama yapması konusunda konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağlamış olduğu kredilerden faydalanabilmeleri için de destek oluyoruz” dedi.

‘Yol haritanızı iyi belirleyin’

Bu alana yönelmek isteyenlere önerilerde de bulunan Kalafatoğlu şunları söyledi: “Öncelikli olarak iyi bir aronya yetiştiricisi olmak çok önemli. Eğer iyi bir aronya yetiştiricisi olamayacaksa aronya yetiştiriciliği için bir yatırım yapmasını da uygun bulmuyoruz. Çünkü tarım sektöründe çiftçilerin yanlış bilgilerden dolayı ve yanlış planlamalardan dolayı çok ciddi mağduriyetleri oluyor. Biz kendi bilgi ve tecrübemizi konuşturarak bu mağduriyetleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu sebepten dolayı da yatırımcıların iyi araştırma yapması, doğru fidan seçimi ve doğru toprakla buluşacakları yerleri temin etme noktası hassasiyet gösterdiğimiz önemli konulardan birkaçı. Haliyle buradaki en önemli konu bu alana girmek isteyenlerin yol haritalarını iyi belirlemeleri ve yol arkadaşlarını doğru seçmeleri.”