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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni eylem planları

Yeni tip korona virüs (KOVID-19) salgını şartlarına rağmen Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlardan 16'sıyla ilgili çalışmaları büyük ölçüde tamamlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl da 8 eylem planını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

TARIM 09.03.2021, 12:20
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni eylem planları

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip korona virüs (KOVID-19) salgını şartlarına rağmen Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlardan 16'sıyla ilgili çalışmaları büyük ölçüde tamamladı.

Bakanlık, bu yıl da atıl tarım arazilerinden lisanslı depoculuğa, aile işletmeciliğinden sıfır atığa kadar 8 eylem planını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Tarım Orman Şurası, bu alanlardaki sürdürülebilirliği sağlamak, gıdanın geleceğini, ormanların yarınlarını ve suyun istikbalini yazmak için tarım sektöründeki tüm paydaşların katılımı ve "5 Yıllık Plan, 25 Yıla Işık" hedefiyle 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

Yaklaşık 4 ay süren toplantılarda, çiftçiler, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, Tarım ve Orman Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi görev aldı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde herkesin değerlendirmesini özgür şekilde paylaşabilmesine olanak sağlayan "Görüşünü Bildir" sayfasına gelen 50 bin görüş analiz edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ildeki müdürlüklerinin ev sahipliğinde, çalışma gruplarının toplantılarına katılamayan paydaşlara ulaşabilmek ve görüşlerini almak amacıyla da "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi.

Ayrıca valilikler, belediye başkanlıkları ve il özel idaresi genel sekreterliklerinden Tarım Orman Şurası hazırlıkları kapsamında oluşturulacak çalışma belgelerine katkı sağlaması amacıyla Bakanlık görev ve yetkileri arasında yer alan konularla ilgili görüş ve öneriler alındı.

38 maddelik Eylem Planı hazırlanarak izleme ve değerlendirme süreci başlatıldı

Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60 maddelik Sonuç Bildirgesi çerçevesinde 38 maddelik Eylem Planı hazırlanarak izleme ve değerlendirme süreci başlatıldı.

Oluşturulan Tarım Orman Şurası Eylem Planı kapsamında 1 Ocak 2020 itibarıyla da çalışmalara odaklanıldı.

2020'de hayata geçirilmesi planlanan 16 eylemin büyük çoğunluğu, COVID-19 salgını tedbirlerine karşın tamamlandı.

Bunlar arasında, "Tohumdan sofraya dijital değer zinciri kurulması", "Sözleşmeli üretim-alternatif destekleme modelinin oluşturulması ve uygulanması", "Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik altyapının oluşturulması", "Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcılığı için mevzuat düzenlemesi yapılması ve uygulamaya konulması", "Orman yangınlarına erken müdahale ve meteorolojik bilginin etkin kullanılması" gibi eylemler de yer alıyor.

Şura kararları kapsamında, 2021 yılı programında yer alan 8 eylem planının hayata geçirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bu yıl tamamlanması hedeflenen eylemler ana başlıklarıyla şöyle sıralanıyor:

- Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanması,

- Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması- Arazi bankacılığı ve birlikte üretim,

- Toprak ve su kaynaklarının yönetimi, kaynakların sürdürülebilir yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılması,

- Çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi,

- Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, elektronik ürün ticaretinin yaygınlaştırılması,

- Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,

- Sıfır atık ve atıkların değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi,

- Doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak, bu alanda Türkiye'nin uluslararası marka haline getirilmesi.

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