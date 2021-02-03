TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunarak tarım sektörü için acil bir "yardım paketi" hazırlanmasını istedi.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti.



Gübre sorununun yanı sıra çiftçilerin Kovid-19'dan da olumsuz etkilendiğini belirten Demirtaş, "Gıda enflasyonunun genel enflasyon düzeyinin üzerine çıkması nedeniyle sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesi, üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırıyor” dedi.



Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor.



Sektör temsilcileri ithal tarım ürünleri, son günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale geldiğini belirtiyor.



Vaktinde gelmeyen yağışlar üretimi olumsuz etkilerken ocak ayı sonunda başlayan yağışların da aşırı olması bitki gelişim sürecine zarar verdi.



Olumsuzluklar nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Demirtaş, çiftçi borçlarına acil bir çözüm bulunmasını istedi.



Kovid-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunan Demirtaş, "Çiftçinin sesine kulak verilmeli ve ekonomiye destek paketlerinde bugüne kadar görmezden gelinen tarım sektörü için acil bir 'yardım paketi' hazırlanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.