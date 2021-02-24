Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısı 500'e çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede übulundu.

2021 yılına dair öncü göstergelerin olumlu gidişe işaret etttiğini belirten Erdoğan "2021 yılını bir atılım yılı haline getirmek zorundayız. Dünyanın pek çok yerinde paniğe neden olan gıda üretimi ve dağıtımında hiç bir sıkıntımız bulunmuyor" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatı verdiğini açıklayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım Kredi marketleriyle, zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı

bizim balanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500, daha sonra 1.000, daha sonra gerekirse bu sayıları artıracağız, devletin görevi bu. Enflasyonu düşürme, kur istikrarını sağlama, faizleri aşağıya çekme konusundaki kararlılığımızı attığımız her adımda gösteriyoruz."

YATIRIMCILARA DAVET

"Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgili giderek artıyor; kendi yatırımcılarımızı da harekete geçmeye, üretime, ihracata ve istihdama katkıda bulunmaya davet ediyoruz."