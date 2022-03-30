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Tarım beka meselesidir! Tarımda ataleti sonlandırmalıyız...

Türkiye'de tarımın başkenti kabul edilen Antalya önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Askon Antalya şubesi tarafından düzenlenen Tarım Paneli’nde tarımın güncel sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

TARIM 30.03.2022, 10:14
Tarım beka meselesidir! Tarımda ataleti sonlandırmalıyız...

Son günlerde yaşanan küresel ekonomik gelişmeler, hammadde girdi fiyatlarındaki dalgalanmalar ile ithalat ve ihracata getirilen düzenlemeler gözlerin tarım ve gıda sektörüne yönelmesine neden oldu. Başarılı çalışmaları ile ticaret dünyasının sesi olan Askon Antalya konuyu gündeme alarak kamuoyu bilgilendirme toplantıları başlattı. Manavgat ta bulunan Tropik Sepeti tesisleri'nde gerçekleşen Tarım Paneli’ne konunun uzmanı isimler katıldı.

Tarımın beka meselesi olduğunu söyleyen Askon Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Urfan özellikle tarımda iş gücünün azaldığında dikkat çekerek; 1980 sonrasında ülkemiz tarımında atalet söz konusu. Son 20 yılda çiftçi sayımızın yaklaşık yarısını kaybettik, çoğu şehre göç ettiler. Bugüne bakıldığında en hızlı çözmemiz gereken konu başlığı çiftçiyi üretime geri kazandırmak olmalı. Bunun içinde çiftçinin finansal gücünü arttırmalı ve girdi maliyetlerini düşürmeliyiz. Tarım bir beka meselesidir ve pandemi bize kendine yetebilen toplumların başarılı olabileceğini öğretmiştir. Tarımda bekayı sağlamanın yegane koşulu üretmektir.’ Diye konuştu.

Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk; Türkiye'nin geleceği tarımda. Tarımın sürdürülebilir olması ise planlamadan geçiyor. Toprağın metrekare kullanımı, iklim ve ölçek gibi her faktörün birlikte planlanması gerekiyor. Ölçümlerde çok önemli su ve iklim ölçümü doğru yapılmalı.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan ancak çözülemeyen konu başlıkları var toprak kullanımının toplulaştırılması ayrıca genç nüfusun üretime kazandırılması yapılması gerekenlerin başında geliyor. Genç nüfus tarım ve hayvancılığı kabullenmiyor, eğitimin yaygınlaştırılması ve bunun için zirai meslek lisesi sayısını arttırmamız gerekiyor.

Biz tarımda geleceği görebilmeliyiz ancak kulaktan dolma bilgilerle tarımı öngörmek mümkün değil.

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca; Tarımda dünün yöntemleri ile bugünün sorunları çözülemez, geleceğin şartlarına uygun planlama yaparak ilerlememiz gerekiyor. Bakanlık olarak uyguladığımız yol haritalarında buna dikkat ediliyor.

Özellikle üzerinde durulması gereken konulardan biri de kırsalda ölçeği büyütmek. Bakanlığın Büyük Ova projesi gibi projeleri var. Buna göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek ancak çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının geliştiği ovalar koruma alanı olarak belirlendi.

Türkiye'de son yılların verilerine bakıldığında bitkisel üretimde önemli artışlar var. Bugün Türkiye'de yılda 120 milyon ton bitkisel üretim gerçekleşiyor bunun 30 milyon tonunu Antalya tek başına üretiyor. Özellikle bazı baklagil ve hububat çeşitlerinde düşüş olduğunu söyleyebilirim ancak genele bakıldığında üretim artıyor. Üretimi arttırmak için atılabilecek en önemli adımların başında Tarım arazilerinin etkin kullanımı ve tarımda arge ve inovasyonun arttırılması geliyor.

Askon Akdeniz Bölge Başkanı Orhan Güngörür; tarım ülkemizin en önemli ve stratejik konu başlığı. Bu nedenle Askon olarak tarımı her zaman gündemimizde tutuyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. İlerleyen günlerde büyük bir Tarım Zirvesi yapacağız bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ülkenin başarısı tarımın başarısından geçiyor bunun bilinci ile tarıma yönelik projelerimizi sürdüreceğiz.

Öncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Öncel; şu an tarımda yaşanan sıkıntıların başında eğitimli personel yetersizliği geliyor. Biz firma olarak devlet destekleri ve kendi öz sermayemiz ile 250 milyon TL üzerinde tarımsal yatırım yaptık ancak 5 yılda tarım bölümünde insan kaynaklı hatalardan dolayı uğradığımız zarar 30 milyon TL'yi geçti. Bu eğitimli ara personel yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Devletimizin tarım sektörüne yönelik çok önemli proje ve çalışmaları var fakat dünyanın önde gelen tarım ülkeleri ile rekabet edebilmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için tarımda eğitim, ar-ge'ye ve inovasyona daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini düşünüyorum.

#Tarım #askon
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