banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Uzaktan eğitim devam edecek
Uzaktan eğitim devam edecek

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Bakliyatların Önemi

Bakliyatın gelecek için öneminin daha iyi anlaşılabilmesi ve farkındalığının oluşturulması adına Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından ilk kez 2016 yılı, “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edilmiş ve her yıl 10 Şubat tarihinde kutlanmasına karar verilmiştir.

TARIM 08.02.2021, 17:08 08.02.2021, 17:20
6
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Bakliyatların Önemi

Hububat ve Bakliyatlar insanların temel besin kaynağı olmasının yanında toprağa verdiği azot sayesinde toprağı besliyor ve güçlendiriyor. Ülkemiz baklagillerin gen merkezidir ve ekolojik şartları baklagil üretimi için uygundur.

Son yıllarda Türkiye’nin baklagil arz ve kullanımı incelendiğinde artış, dünya ortalamasının altında seyretmekteydi. Ancak pandemiyle beraber besleyici özelliklerinin yanında daha uzun süre muhafaza edilebilen kuru gıda ürünlerinde  önemli ölçüde talep artışı gözlenmiştir. 

Pandemi süreci bir ülkenin kendi öz kaynaklarının yeterliliğinin tarımın ve gıdanın ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi.

Tarımsal üretim, bir ülkenin gücüdür ve ulusal güvenlik kadar stratejiktir.

Tüm dünya ülkeleri,  gelecekte güvenilir gıdada ulaşılabilirliğin sekteye uğramaması için bakliyat üretiminden tüketimine kadar tüm süreçlerde var olan sistemlerini güçlendirmeye  başladı.

Globalleşen dünyada, gıda arzının sürekliliği için devletlerin temel gıda ürünlerinde güvenlik stoku oluşturulması, yerel üretimin artırılması ve ithalatın azalılması gündeme gelmiştir. Gıda ürünlerine yönelik lebin ithalatla mümkün olamayacağı, ancak üretim yaparak karşılanacağı sonucuna varılmıştır.

Türkiye, hububat ve kuru baklagillerde 2020 sezonunu bir önceki yıla göre üretim miktarını artırarak tamamlamış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Bitkisel Üretim verilerine göre hububat (Tahıl) ürünleri üretim miktarının 2020 yılında ülke genelinde bir önceki yıla oranla yüzde 8.2 artarak, 37 milyon 200 bin ton olacağı, kuru baklagiller üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 1 milyon 297 bin tonu geçeceği öngörülmüştü.

Ekim ayında başlayan 2020/2021 üretim sezonu ekilişleri için buğday, mercimek başta olmak üzere tohumluk satışların geçen yılın üzerinde olduğu gözlemleniyor. Uygun iklim koşulları yaşanırsa 2021 yılında da rekolte ve verimlilikte artış öngörülmektedir.

Artan Nüfusumuza Karşılık Gıda Üretimini Arttırmak

Ülkemizin ve dünyanın nüfusu giderek artıyor.  2050 yılına geldiğimizde Türkiye Nüfusunun 100 milyon, dünya nüfusunun ise10 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Geleceğin nüfusunu beslemek için tarımsal ürünlere olan talebin %70 oranında artacağı ifade ediliyor.

Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gıda üretiminin önümüzdeki 30 yıl içerisinde artması gerekmektedir.

Ancak yıllar içerisinde kırsaldan kente göç hızla artmaktadır. Bu durumun tersine çevrilmesi için tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretime teşvik edilerek ata mirası tohumlarımızla geleneksel sofra kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere taşınması adına 2020 yılında başlatmış olduğumuz  “Bakliyat Köyü”  projemizin bölgelerini genişleterek daha fazla üreticiye ulaşmayı hedefliyor, genciyle, yaşlısıyla üreticiyi köyünde tutacak üretim modellerinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Bunun yanında  çocuklarımıza yerli tohumlardan doğal şartlarda üretilen proteince zengin olan bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve geleneksel sofra kültürümüzün korunmasını amaçlıyoruz.

Geleneksel lezzetlerimiz bakliyatlar, güçlü bitkisel protein kaynağıdır

Pandemi ile birlikte sağlıklı beslenme, sağlıklı gıda dünyanın artık ortak dili haline geldiğini belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun sözlerine şu şekilde devam etti; “bitkisel kaynaklı beslenme tercihleri ile hem kendi sağlığımızı hem de dünyamızın sağlığını koruyabiliriz. Özellikle protein ihtiyacını karşılamak için hayvansal kaynaklı besinlerin yerine besin tercihlerimizde yüksek kaliteli bitkisel proteine sahip hububat ve bakliyatlara daha fazla yer verebiliriz.

Bakliyatların önemli protein kaynaklarından biri olmasının yanında yüksek lif, demir, çinko, magnezyum mineralleri, B12 ile E vitamini, folik asit içerikleri sayesinde vücudumuzun hastalıklara karşı etkin bir savunma sistemine destek olabilmeleri nedeniyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ayrı bir önem kazandı.”

Sağlıklı Yemek, İyi Gelecek

Uzun yıllardır Fast-food tarzı atıştırmalık yiyeceklere yönelim artmış durumdaydı. Ancak yaşamış olduğumuz bu süreçte Fast-food tarzı yiyeceklerden uzak durularak sağlıklı beslenmeye önem verildi.

Obezitenin diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, çeşitli kanserler, karaciğerde yağlanma gibi bir çok sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatan sağlık uzmanları bu kapsamda yemek porsiyonlarının küçültülmesi, öğünler arasında atıştırmalıklardan sakınılması, beslenmede sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat tüketiminin arttırılması, yeteri kadar su tüketilmesi, kahvaltı dahil öğün atlanmaması, katı yağlar ve şekerli gıdalardan uzak durulmasının çok önemli olduğunu açıklıyor.

Yapılan araştırmalarda durum böyle giderse 2050 yılında 4 milyardan fazla insan (nüfusun yüzde 45’i) aşırı kilolu ve 1,5 milyar kişide (nüfusun yüzde 16’sı) obez olacak. Bugün aşırı kiloluların nüfusa oranı yüzde 29 ve obezlerin oranı da yüzde 9.

Bilim insanları çağımızın hastalığı kanser ve obeziteye karşı mücadele için yerli tohumlardan üretilen ürünlerin tüketilmesini ve sağlıklı beslenmemizi öneriyor. Bakliyat tüketiminin obeziteyi önlediği ve kansere yakalanma riskini azalttığını ifade ediyor.

Yorgun “Üzerine tüm dünyanın çalışmalar yaparak farkındalık yarattığı obezite için bizlerde Reis olarak 2009 yılında Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller projemizle obezite önlenebilir diyerek çalışmalar yapmaya ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bir an önce gıda tüketimimizin  geleceğini şekillendirmeliyiz. Çünkü sağlıklı yemek iyi gelecektir. “ dedi.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16