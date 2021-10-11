Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın: Balığı ucuza alıp pahalıya satıyorlar

Balık sezonun açılmasıyla gün doğmadan yola çıkan balıkçılar avlarını yapıp geri dönüyorlar. Yoğun emek istenen balıkçılık sektöründe yaşanan sıkıntıları ve aracılar nedeniyle vatandaşın ucuz balık yiyemediğini dile getiren Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, "Balığımız para etmiyor. Yani bizden balığı 10 liraya alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. 20 liraya alıyorlar 70 liraya 80 liraya tezgahta satıyorlar. Büyük marketler de örnekleri var. Bize 4 lira balığın kilosunu yazıyorlar. Kubbes 4 lira, 4 liraya balık olur mu, oluyor. Vatandaşa yansısın, vatandaşa yansımıyor" dedi.

“DEVLETİMİZ EN KISA ZAMANDA BU İŞE EL ATSIN”

Mazotun pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Sakın, "Günlük bu teknenin 5 bin lira masrafı var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasası ile nasıl para kazanacağız, nasıl borç ödeyeceğiz. Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atsın. Bakın şuanda her çeşit balık var. Ağın içinde karidesimiz var, çimçim karidesimiz, barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kolyoz dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuza alıyorlar, pahalı satıyorlar" diye konuştu.

“BU BALIĞI VATANDAŞIN DAHA UCUZ YEMESİ LAZIM”

Kendisinin sattığı balığın içinde mazotu, işçisi, yağı, kumanyası, halatı, ağı gibi birçok masrafı olduğuna vurgu yapan Yalçın, "20 liraya balık satacağım, 20 liraya aldıkları balığı 60 liraya, 80 liraya satıyorlar, vatandaşa yansımıyor. Şimdi bu da mı devletin suçu. Yani arada kalmış, kabzımalların elinde, yazıktır, günahtır bir sürü balıkçıların borçları var. Bizde üreticiyiz. En kötü balık 40-50 lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz biz bunu. Bu balığı vatandaşın yemesi lazım, daha ucuz yemesi lazım. Biz biran önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konuya el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA