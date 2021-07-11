Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ekonomik zorluk yaşayan çiftçilere değindi. Girdi maliyetlerindeki hızlı artışa karşın kazancı artmayan çiftçiler, tarlalarını terk ediyor. Mazot ve gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinde üst üste gelen zamlar ve ürünün değerini bulmaması, çiftçiyi pes ettirdi.



Son bir yılda 46 bin 923 çiftçi topraklarını bırakarak, tarımdan uzaklaştı. Son 3 yılda ise 184 bin 154 tarımsal işletme kapandı. 9 milyon 635 bin ev kadını da çalışma yaşamından yoksun bulunuyor.

Müzeyyen Şevkin, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal verilerin alt üst olduğunu dile getirerek, “Ekonomik ve sosyal çöküş yaşanıyor” dedi.

46 BİN ÇİFTÇİ TARIMI BIRAKTI

Şevkin'in bazı kurum ve kuruluş kaynaklarından derlediği bilgilere göre son bir yıl içerisinde 46 bin 923 çiftçi tarımdan uzaklaştı. 2020 yılında 602 bin 983 olan çiftçi sayısı 2021 yılında 556 bin 60'a geriledi. 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tarımsal işletme sayısı 2 milyon 267 bin 176 olurken bu sayı 2019 yılında 2 milyon 83 bin 22'e geriledi.

83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de aktif sigortalı çalışanın 23 milyon 815 bin 921, Bağ-Kur'lu vatandaş sayısının ise 2 milyon 523 bin 575 kişiden oluştuğunu dile getiren Şevkin, “Nüfusa oranla SGK ve Bağ-Kurlu kişi sayısı oldukça düşüktür. AKP iktidarında tarımda ve istihdamda büyük çöküş yaşandığı açıktır” dedi.

"HER YIL GERİYE GİDİŞ YAŞANIYOR"

TÜİK işgücü istatistikleri Mart 2021 verilerine göre işgücüne dahil olmayan ve ev işleri ile meşgul 9 milyon 635 bin ev kadınının bulunduğunu ifade eden Şevkin, “Kadınlarımız ekonomide ve iş yaşamında yer bulamıyor. İş yaşamında olan kadınlarımız da erkeklere oranla daha az para kazanıyor. Çiftçimiz tarımdan uzaklaşıyor. Tarımsal işletmelerde her yıl geriye gidiş yaşanıyor” dedi.

Kaynak: Sözcü /Deniz Ayhan