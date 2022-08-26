Serbest piyasada fındık fiyatı TMO'nun gerisinde kaldı!

Serbest piyasada dındık fiyatıları eski fındığında altında kaldı. TMO geçtiğimiz Temmuz ayında 44 TL'den iç piyasaya fındık sattı. TMO'dan 44 TL'ye 2021 ürünü alanlar şimdi 2022 ürünü fındığı 43 TL'den alıyor.

Piyasada oldukça tezat gelişmeler yaşanıyor. TMO'da 50 randımanlı kabuklu fındık 52 TL. Ayrıca randımana göre fiyat farkı veriliyor.

Fiskobirlik'te fiyat 45 TL

Serbest piyasada ise fındığın miktarına göre fiyat veriliyor. Serbest piyasada ortalama fiyat 43 TL. Ancak fındık miktarı yüksekse bazı tüccarlar 44 ve 45 TL fiyat veriyor.Tüccarda 50 randıman esasına göre fındık alıp randıman farkı ödüyor. Fındık satışında ayrıca binde 2.1 stopaj ve borsa kesintisi yapılıyor.