Sebze alamayan evde yetiştirmeye başladı

Ev ekonomisine katkı

Evde birçok meyve ve sebze ekilebileceğini belirten Sağlıklı Yaşam Koçu Meltem Demir, “Son dönemde meyve ve sebze fiyatları çok arttı. Artık taze soğan, 35 TL, maydanoz, nane gibi yeşillikler 10 TL’ye, biber 50 TL’ye kadar çıktı. Artan fiyatlar nedeniyle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler ise bahçelerinde yetiştirebilecekler meyve ve sebzeleri dikmeye başladılar” dedi.

Bahçesi olmayan pencere önünde

Bahçesi olanların bu konuda şanslı olduğunu kaydeden Demir, “Bahçesi olanlar rahat bir şekilde ekim, biçim yapabiliyorlar. Yine terası, çatısı olanlar da büyük saksılarda meyve, sebze ekebiliyor. Bahçesi, terası olmayanlar ise balkon, hatta pencere önlerini değerlendiriyor” diye konuştu.

En kolayı taze soğan

En çok tercih edilenin taze soğan olduğunu aktaran Demir, “Yeşil soğanın ekimi de bakımı da çok kolay. Kendi kendine bile yeşeriyor, suya veya saksıya ektiğinizde ise yemeklerinize, salatalarını kullanacak kadar faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca hiçbir zaman israf da olmuyor ve hep taze kalıyor” ifadelerini kullandı.