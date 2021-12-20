Rusya, gıda güvenliğinin ihlali gerekçesiyle 70 bin ton meyvenin ülkeye girişini engelledi

Rusya, bazı Türkiye ve İran üreticilerinden meyve ithalatını geçici olarak durdurdu.

Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.

Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini açıkladı.