Reis, 'güvenli tedarikçi' belgesini aldı

Reis Gıda Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan, Tedarik Zincirinde Güven Rehberinin değerlendirme kriterlerine göre ürünlerinin yüksek kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu sağlayıp başarıyla gerçekleştirmiş olduğu uygulamalarla Güvenli Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazandı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, topluma karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Güvenli Tedarikçi Belgesi’nin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Işılay Reis Yorgun

Reis, yapılan araştırmalarda kuru gıda ve genel sektör analizleri raporunda pirinç ve bakliyatta marka bilinirliğinde lider marka olarak daima birinci sırada yer almıştır. Tüketicilerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olarakta pirinç ve bakliyat kategorisinde “en güvenilen en çok tercih ve tavsiye edilen” marka yine Reistir. Bu da kaliteye, gıda güvenliğine ve tüketicilerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Özellikle Covid 19 pandemisi sonrasında güvenli üretim ve güvenli gıda algısı tüketici nezdinde daha fazla bilinçlenmeye sebep oldu.

Yaşamımızın ilk önceliği olan doğru ürünlerle beslenme, yaşam kalitemiz ile doğru orantılıdır. Sağlıklı beslenme ise üretilen ürünlerin güvenli gıdalar olmasıyla sağlanır.

Gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin sürdürülebilir olması gelecek nesiller için sağlıklı yaşam anlamına gelmektedir.

Tarladan sofraya gıda güvenliğini misyon edinerek gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan arz zinciri boyunca her aşamada hijyen, kalite ve izlenebilirliğini sağlayarak çevreye ve topluma duyarlı bir marka olduklarına işaret eden Reis Yorgun, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu salgın sürecinin ilk gününden itibaren dünya standartlarında tedbirler alarak tüm aksiyonları uyguladık ve sektörümüzde ilk COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık. 2021 yılında da gerçekleştirdiğimiz üst düzey hijyen tedbirleri ile belge yenilememizi gerçekleştirdik.

Şirket olarak kaliteyi güvenle tüketicimize ulaştırmanın sorumluluğu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.